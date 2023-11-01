В Севастополе вновь объявили воздушную тревогу
Губернатор Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога
Севастополь, 1 ноября, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Власти Севастополя вновь объявили воздушную тревогу в городе, говорится в Telegram-канале севастопольского губернатора Михаила Развожаева.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.
Вечером 31 октября в Севастополе также объявлялась воздушная тревога. Спустя некоторое время её отменили.
Как сообщало ИА Регнум, 29 октября Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружили и уничтожили 36 украинских дронов над акваторией Чёрного моря, а также над северо-западной частью полуострова Крым. 30 октября в небе над полуостровом российские военные засекли и сбили восемь украинских ракет Storm Shadow, которые Киев запустил для совершения ударов по объектам на территории РФ.
29 и 30 октября движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостанавливалось.