Севастополь, 1 ноября, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Власти Севастополя вновь объявили воздушную тревогу в городе, говорится в Telegram-канале севастопольского губернатора Михаила Развожаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Вечером 31 октября в Севастополе также объявлялась воздушная тревога. Спустя некоторое время её отменили.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружили и уничтожили 36 украинских дронов над акваторией Чёрного моря, а также над северо-западной частью полуострова Крым. 30 октября в небе над полуостровом российские военные засекли и сбили восемь украинских ракет Storm Shadow, которые Киев запустил для совершения ударов по объектам на территории РФ.

29 и 30 октября движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостанавливалось.