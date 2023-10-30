Москва, 30 октября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Крымом восемь украинских ракет Storm Shadow, которыми Киев пытался атаковать цели на территории полуострова. Об этом 30 октября сообщили в Министерстве обороны.

Владислав Осипов ИА Регнум

«30 октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами «Storm Shadow» по объектам на полуострове Крым», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все выпущенные украинскими военными ракеты сбили российские дежурные средства ПВО.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 30 октября, глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе сил ПВО в городе. Он уточнил, что после этого все службы перевели в состояние боевой готовности.

Позднее в этот же день Развозжаев объяснил, что громкие звуки в ночь на 30 октября были вызваны тем, что система ПВО отражала атаку беспилотников над акваторией Севастополя. Перед этим, 30 октября, в Минобороны рассказали об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море.