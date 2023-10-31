Севастополь, 31 октября, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Власти Севастополя отменили воздушную тревогу, сообщил в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Отбой воздушной тревоги!» — сказано в сообщении.

Вечером 31 октября глава Севастополя написал, что в городе объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября в Севастополе российские средства радиоэлектронной борьбы посадили беспилотный летальный аппарат ВСУ, который сдетонировал на земле. В результате случившегося инфраструктура не пострадала.

30 октября Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что в небе над Крымом уничтожили восемь украинских ракет Storm Shadow, которыми ВСУ хотели атаковать объекты на полуострове. Их сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) России.

30 октября Михаил Развожаев также сообщил, что над Севастополем сбили ракету, фрагменты которой при падении нанесли травмы одному человек. Врачи диагностировали у него рану голени средней тяжести.