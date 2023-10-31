Севастополь, 31 октября, 2023, 22:06 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, написал в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 30 октября Михаил Развожаев проинформировал об отражении атаки беспилотных летальных аппаратов над акваторией возле Севастополя. Он также написал, что жители города могли слышать громкие звуки. Губернатор уточнил, что речь шла о работе сил противовоздушной обороны (ПВО) России.

Днём 30 октября Развожаев сообщил о двух сбитых воздушных целях в небе над Севастополем. Их фрагменты упали на территорию школы на Северной стороне, на улице Пасечной, а также в Инкермане.

Позже стало известно, что от обломков упавшей в городе ракеты пострадал один человек. Он получил рану голени средней тяжести.