Симферополь, 30 октября, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом 30 октября сообщил информационный центр по ситуации на переправе в Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

В связи с этим находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки движения не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября движение автомобилей по Крымскому мосту со стороны Керчи также приостановили. Причины перекрытия движения не уточнялись.

Позднее в этот же день движение возобновили в обе стороны.