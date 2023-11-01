Москва, 1 ноября, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Пивоваренная компания «Балтика» перешла во временное управление Росимущества, а не стала её собственностью, и структура организации не изменилась, говорится в ответе Минфина РФ на заявление датской корпорации Carlsberg Group о краже бизнеса в России.

Официальный сайт Правительства России Минфин России

Ранее руководитель Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен сообщил, что бизнес этой организации в РФ якобы был украден.

«ООО «Пивоваренная компания «Балтика» не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества. При этом введение временного управления не влечет изменения структуры собственности», — сказано в ответе Минфина.

В ведомстве также напомнили, что в апреле президент России Владимир Путин подписал специальный указ «О временном управлении некоторым имуществом». С помощью этого документа можно установить временное управление имуществом государств, которые незаконно лишили или ограничили российских физических и юридических лиц в правах собственности.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года Carlsberg Group объявила о приостановке производства и продажи воей продукции в России. При этом пивоваренные заводы «Балтика» должны были управляться как отдельный бизнес.

В середине июля Росимущество назначило нового главу «Балтики». 3 октября Carlsberg Group отозвала у «Балтики» лицензии, позволявшие производить, продвигать и продавать всю продукцию датской компании, в том числе и международные бренды, а также и региональные марки.

31 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что из-за ухода западных компаний из России освобождаются целые ниши, которые занимаются другими организациями. Он добавил, что РФ остаётся открытой страной и сохраняет готовность к формированию комфортной среды для иностранных компаний.