Москва, 18 июля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Росимущество определилось с главами российских активов двух зарубежных компаний — Carlsberg и Danone, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. Президентом пивоваренной компании «Балтика» с 17 июля назначен Таймураз Боллоев. В тот же день были прекращены полномочия Дениса Шерстенникова, занимавшего эту должность с января 2021 года.

Боллоев уже возглавлял «Балтику» в 1991 году. Тогда был открыт первый завод. Через год предприятие приватизировали и у компании появился крупнейший акционер и инвестор — скандинавский Beverages Holding АВ (BBH). Топ-менеджер Боллоев тогда занял кресло сначала гендиректора, а затем президента.

За первые восемь лет под его руководством компания увеличила объемы производства пива в 18 раз, ежегодно выпуская почти по 500 млн литров. «Балтика» вышла на международный уровень, российское пиво начали экспортировать во все страны СНГ, а также в Германию, Англию, Грецию, Израиль.

В начале 2000-х у ВВH сменились владельцы и активы холдинга между собой поделили Carlsberg Breweries AS и Scottish & Newcastle. По сути, именно тогда начался процесс присоединения «Балтики» к международной Carlsberg group. Боллоев покинул компанию в 2004 году, переключившись на производство. Здесь топ-менеджер также смог показать серьёзные результаты и прогресс. Сейчас его БТК входит в топ крупнейших производителей отрасли.

Как сообщало ИА Регнум акции Danone и «Балтики» передали в управление Росимущества 16 июля. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал заметным событием замещение зарубежных компаний. Глава государства указал, что выпуск продукции с уходом владельцев торговых марок не прекратится, а прибыль остаётся в России. Путин подчеркнул, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка и предлагали компаниям подумать о последствиях.