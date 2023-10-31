Вашингтон, 31 октября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Протестующие ворвались в конгресс во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена с требованием прекратить огонь в Газе. Соответствующие кадры опубликовал телеканал C-SPAN.

Блинкен вместе с министром обороны Ллойдом Остиным выступили перед Комитетом по ассигнованиям Сената по запросу президента Джо Байдена выделить на помощь Украине и Израилю $106 млрд. Однако выступление Блинкена прервали ворвавшиеся в зал протестующие с плакатами с требованиями прекратить огонь в секторе Газа.

Протестующие кричали «Стыдитесь!». Некоторые из них держали в руках плакаты с надписями: «Хватит выделять деньги Израилю», «Нет геноциду Израиля в Газе».

В свою очередь госсекретарь США пару минуты молча наблюдал, как полиция выводила активистов из здания. Когда протестующих в зале не осталось, Блинкен смог продолжить выступление.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября протестующие против боевых действий в секторе Газе ворвались в здание Конгресса США. Участники акции протеста размахивали плакатами в поддержку Палестины и призывали к прекращению огня. Троих из них арестовали за нападение на полицейских. Организатором акции стала Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»). По её данным, 500 участников митинга арестовали.

Позднее, 19 октября, полиция Капитолия задержала примерно 300 человек возле здания Конгресса во время массовой демонстрации против боевых действий в секторе Газа.