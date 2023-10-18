Вашингтон, 19 октября, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Полиция Капитолия задержала примерно 300 человек возле здания Конгресса США во время массовой демонстрации против боевых действий в секторе Газа, сообщает телеканал ABC News.

Elvert Barnes Полиция США

Часть из них уже увезли с места задержания на полицейских автобусах. Журналисты отмечают, для помощи полиции Капитолия были вызваны сотрудники правоохранительных органов из близлежащих районов, в том числе полицейские подразделения Вашингтона и штата Вирджиния.

Масштабная демонстрация стала вторым аналогичным мероприятием, которое прошло в начале текущей недели у стен Белого дома. Прошлая акция также закончилась многочисленными арестами.

Ранее стало известно, что протестующие рядом с Капитолием смогли прорваться в здание Конгресса США, откуда их вытеснила полиция. Ряд демонстрантов оказали сопротивление полицейским и были арестованы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января 2021 года у стен Капитолия произошли беспорядки с участием сторонников бывшего американского президента Дональда Трампа. Правоохранительные органы страны задержали сотни людей, против которых возбуждались уголовные дела о попытке захвата Конгресса США.