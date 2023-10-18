Вашингтон, 18 октября, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Протестующие против боевых действий в секторе Газе ворвались в здание Конгресса США, сообщает телеканал FOX News со ссылкой на полицию Капитолия.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

Троих демонстрантов арестовали за нападение на полицейских. Протестующие размахивают плакатами в поддержку Палестины и призывают к немедленному прекращению огня.

Акцию протеста ранее инициировала еврейская организация Jewish Voice for Peace. Стражи правопорядка смогли вытеснить из Капитолия.

При этом в полиции отметили, что аресты нарушителей продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября палестинское радикальное движение ХАМАС провело массированную ракетную атаку на Израиль. Кроме того, боевики заняли несколько израильских населенных пунктов на границе с сектором Газа.

В ответ на это Армия обороны Изариля (ЦАХАЛ) начала военную операцию «Железные мечи». Израильские войска выбили радикалов из захваченных поселений, а также начали наносить удары по объектам в секторе Газа.

9 октября рядом с постпредством Израиля при ООН в Нью-Йорке прошли митинги сторонников Израиля и сторонников Палестины. Они проводились в одно время. Их участники находились по разные стороны от проезжей части.

17 октября больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа подверглась ракетному удару. Стороны стали обвинять произошедшем друг друга. Израиль назвал виновником палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а боевики обвинили в атаке израильскую армию.