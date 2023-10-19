Вашингтон, 19 октября, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Участие в антивоенных протестных акциях в Вашингтоне приняли десять тысяч человек. Такие данные приводит 18 октября организатор акции Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»).

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По данным организации, 500 участников акции были арестованы.

«Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 тысяч вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев», — сказано в заявлении Jewish Voice в соцсети X (бывший Twitter).

Протестная акция в Вашингтоне проходила возле Капитолия. Часть протестующих прорвалась в здание, в котором находится офис палаты представителей Конгресса США. Полиции удалось вытеснить манифестантов из здания и перекрыть подход к Капитолию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиция Капитолия задержала примерно 300 человек возле здания Конгресса США во время массовой демонстрации против боевых действий в секторе Газа. На помощь полиции Капитолия вызвали сотрудников правоохранительных органов из близлежащих районов, в том числе полицейские подразделения Вашингтона и штата Вирджиния.

Это уже вторая акция против военных действий в Палестине с начала недели в Вашингтоне. Кроме того, 9 октября рядом с постпредством Израиля при ООН в Нью-Йорке одновременно прошли митинги сторонников Израиля и сторонников Палестины. Их участники находились по разные стороны от проезжей части, разделённые полицией.