Москва, 31 октября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили на купянском направлении два танка Leopard, сообщил 31 октября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум Танк Leopard 2

«Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, из них два Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика»,— сообщил Конашенков.

Он также сообщил, что подразделения российской группировки «Запад» отразили пять атак ВСУ в районе села Синьковка в Харьковской области.

Конашенков 29 октября заявил, что с начала СВО российские военные уничтожили 13 006 танков и других бронемашин ВСУ.

Командир группы БПЛА с позывным Якут 29 октября рассказал об уничтожении двух танков Leopard и двух БМП Bradley на запорожском направлении. Бронегруппу российские военные уничтожили при помощи FPV-дронов.

По словам военного обозревателя Forbes Дэвида Экса, ВСУ в большом количестве теряют танки, включая западные, из-за роста производства в России дронов-камикадзе. Только за неделю украинская армия лишилась пяти Leopard.