Москва, 29 октября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России уничтожили свыше 13 тыс. танков ВСУ и других бронемашин с начала спецоперации, сообщил 29 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 517 самолётов, 253 вертолёта, 8392 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 006 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 760 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил он.

Командир группы БПЛА с позывным Якут накануне рассказал, как на запорожском направлении с помощью FPV-дронов бойцам подразделения 1430-го полка Вооружённых сил России удалось уничтожить два танка Leopard и две боевые машины пехоты Bradley. При этом командир подчеркнул, что ВСУ больше не пытаются атаковать большими группами. Теперь противник выдвигается в бой маленьким составом — один-два танка, одна-две БМП либо пикапы.

Президент России Владимир Путин 5 октября отметил, что российские военные в зоне проведения спецоперации чувствуют себя уверенно и продвигаются на различных участках линии соприкосновения. Он добавил, что накануне российские военные продвинулись и улучшили позиции на 12 участках линии соприкосновения.

Ранее российский лидер сообщал, что общие потери ВСУ с начала широко анонсированного «контрнаступа» составили 90 тысяч человек. ВСУ также лишись 557 танков и почти 1900 единиц прочей бронетехники различных классов.