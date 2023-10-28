Вашингтон, 29 октября, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков киевской армии. Такое мнение высказал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Автор написал, что ВСУ потеряла за неделю пять танков Leopard 2 на юге Украины, в Запорожской области.

Экс пояснил, что удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танков.

«Беспилотники FPV часто атакуют стаями. Первый удар повреждает танк, возможно, обездвиживая его. Последующие атаки постепенно выводят танк из строя», — добавил обозреватель.

По признанию Экса, за четыре месяца тяжелых боев украинцы потеряли семь Leopard 2a4, три Leopard 2a6 и один Challenger 2. Одиннадцать западных танков из примерно 150, которые поставили Киеву союзники.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили как минимум четыре танка Leopard на ореховском направлении в Запорожской области.

Российские военные нанесли по технике противника удары из тяжёлой огнеметной системы «Солнцепёк».

Украина не контролирует ситуацию в зоне боевых действий, Россия перешла от обороны к наступлению, отметил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Русские стали применять больше танков и бронетехники на открытых территориях.