Москва, 29 октября, 2023, 06:04 — ИА Регнум. На Запорожском направлении с помощью FPV-дронов бойцам подразделения 1430-го полка Вооружённых сил России удалось уничтожить бронегруппу украинских войск из четырёх западных единиц техники. Об этом рассказал командир группы БПЛА с позывным Якут.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

Боевики Киевского режима пытались провести наступление от Работино и зайти в Новопрокоповку.

С помощью беспилотников и при поддержке артиллерии российским войскам удалось уничтожить два танка Leopard и две боевые машины пехоты Bradley.

При этом командир подчеркнул, что ВСУ больше не пытаются атаковать большими группами. Теперь противник выдвигается в бой маленьким составом — один-два танка, одна-две БМП либо пикапы.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия на донецком направлении 28 октября потеряла более 150 человек личного состава, боевую технику, гаубицу и миномёт. Группировка «Юг» уничтожила 14 беспилотников ВСУ в районах Веселого и Спорного, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Российские войска ликвидировали почти 15 расчётов украинской артиллерии на краснолиманском направлении в зоне спецоперации.

Дежурными средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 36 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым.