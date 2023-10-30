Кишинёв, 30 октября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ подписал приказ о блокировании доступа к сайтам ИА Регнум и ряда других российских СМИ. Приказ 30 октября опубликовали на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Всего в списке 31 сайт изданий, публикующих новости на русском языке. По запрет в Молдавии также попали ТАСС, «Интерфакс», «Российская газета», МК.RU, aif.ru, KP.RU. В документе говорится, что запрет будет действовать на время режима чрезвычайного положения, который в республике регулярно продлевают с 24 февраля 2022 года.

Поводом для запрета стали обвинения в действиях, которые якобы угрожают государственности и территориальной целостности Молдавии.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября в СИБ объявили, что заблокируют доступ к более чем к 20 сайтам российских СМИ. Провайдеров предупредили об этом решении, добавили в ведомстве.

Последние годы власти Молдавии проводят прозападный и антироссийский курс. Так, в стране под запрет попало вещание на русском языке. 3 октября 2023 года МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария, чтобы выразить ему протест из-за преследования русскоязычных СМИ в республике.

Руководитель «Sputnik Молдова» Виталий Денисов 13 сентября сообщил, что молдавские власти выдали ему предписание о запрете посещать республику в течение десяти лет. Журналиста обвинили в том, что он якобы представляет угрозу национальной безопасности Молдавии.

30 октября кандидат в мэры Кишинёва от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман не смогла выступить с избирательной программой на русском языке на общественном телеканале «Молдова 1». Она назвала это дискриминацией и призвала международные инстанции отреагировать на происходящее.