Москва, 3 октября, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России из-за преследования русскоязычных СМИ в республике. Об этом стало известно 3 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Дипломату заявили решительный протест в связи с политикой молдавских властей.

«Заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, очередным проявлением которого стало решение о высылке из страны 13 сентября руководителя информагентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова», — говорится в сообщении ведомства.

В качестве ответных мер отдельным лицам, имеющих отношение к давлению на СМИ в Молдавии, запретили въезд на территорию России.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября стало известно, что Денисова депортируют из Молдавии в связи с якобы угрозой национальной безопасности страны. Журналисту выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдавию. В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ответ российской стороны обязательно последует. По её словам, курс молдавских властей на подавление инакомыслия и неугодных источников информации приобретает всё более гротескные формы. В связи со случившимся временному поверенному в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко на следующий день заявили решительный протест из-за необоснованного решения Кишинева о депортации Денисова.