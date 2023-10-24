Молдавия, 24 октября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В Молдавии приняли решение заблокировать доступ к более чем к 20 интернет-ресурсам российских средств массовой информации. Соответствующая информация размещена на сайте Службы информации и безопасности Молдавии.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Провайдерам было направлено распоряжение о блокировании доступа пользователей в Республике Молдова к вышеупомянутым источникам», — говорится в сообщении.

Так, в Молдавии в список запрещённых попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, телеканалов НТВ, «Мир», «РТР-Планета», «Россия сегодня», «Звезда», «РЕН ТВ», «Вести» и другие.

Как передавало ИА Регнум, посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России из-за преследования русскоязычных СМИ в республике. Дипломату заявили решительный протест в связи с политикой молдавских властей. В качестве ответных мер отдельным лицам, имеющим отношение к давлению на СМИ в Молдавии, запретили въезд на территорию России.