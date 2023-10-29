Кишинёв, 30 октября, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Кандидат в мэры Кишинева от оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова Диана Караман не смогла представить свою избирательную программу на русском языке в эфире общественного канала «Молдова 1». Заявление политика с обвинением в дискриминации распространило агентство Sputnik Молдова.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

«На общественном телеканале и радио «Молдова 1» меня, как кандидата в генеральные примары (мэр) муниципия Кишинёва, лишили права высказать свою позицию в отношении нашего видения развития столицы только потому, что я говорила на русском языке», — сказала Караман.

Она назвала произошедшее дискриминацией, призывая международные инстанции высказать своё мнение по этому поводу.

До начала дебатов ведущая попросила кандидатов говорить только на румынском языке, иначе «по правилам передачи», политикам отключат микрофон.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Законопроект предполагает изменение в официальных документах словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык».

Президент России Владимир Путин 13 октября на саммите СНГ в Бишкеке заявил, что Молдавия утрачивает свою идентичность — это выбор сегодняшнего руководства страны. По его словам, элиты страны вообще называют себя не молдаванами, а румынами. Помешать политике молдавских властей может только сам народ страны.

Служба информации и безопасности Молдавии 24 октября приняла решение о блокировке доступа в республике к 22 русскоязычным новостным порталам. Такой шаг является откровенно враждебным по отношению к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Кремле отметили, что молдавское руководство стремительно дрейфует в сторону русофобии. В Молдавии отождествляют этим своё стремление к евроинтеграции. Страна стремительно старается стать недружественной России.

По мнению политолога, преподавателя факультета государственного управления МГУ Павла Тарусина, в Румынии так же, как и на Украине, язык народов, проживающих на этих территориях, пытаются подогнать под политическую конъюнктуру и создать условия для будущего объединения румынских и молдавских граждан. Власти пытаются создать такой мостик, что вот если язык общий — румынский у жителей Румынии и Молдавии, то и нация должна быть одна, сказал эксперт.