Кишинёв, 13 сентября, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова депортируют из Молдавии, ему выдано предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну, сообщает 13 сентября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я утром спал, мне позвонили в дверь, открыл — там сотрудники миграционной службы, представились, показали документы, попросили собраться и проехать с ними», — сказал Денисов.

По его словам, по пути в машине ему вручили копию решения о том, что он должен покинуть страну как лицо, «представляющее угрозу национальной безопасности Молдавии», и что ему запрещён въезд в страну на десять лет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Армении были задержаны журналист «Sputnik Армения» Ашот Геворкян и пророссийский блогер Микаэл Бадалян.

Информацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая заявила, что это может оказаться очередной провокацией из-за проведения в Ереване российско-армянского медиафорума.

Позднее в тот же день пресс-секретарь СК Армении Гор Абрамян сообщил, что Бадаляна, Геворкяна и ещё пятерых человек задержали по подозрению в незаконном обороте оружия.

СК Армении 8 сентября сообщил об освобождении блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна.