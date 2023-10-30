Севастополь, 30 октября, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил 30 октября о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).

Владислав Осипов ИА Регнум

«В Севастополе сработала система ПВО», — написал он в своём Telegram-канале.

Развожаев заявил, что все службы перевели в состояние боевой готовности.

По предварительным данным, над Севастополем сбили две воздушные цели. Их обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.

Как сообщало ИА Регнум, Развожаев 30 октября объяснил громкие звуки, которые могли слышать ночью жители Севастополя. Он сообщил, что система ПВО отражала атаку беспилотников над акваторией Севастополя.

Кроме того, средства противовоздушной обороны 29 октября уничтожили 36 украинских беспилотников над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью полуострова Крым.