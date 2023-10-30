Симферополь, 30 октября, 2023, 05:39 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили о ликвидации ранним утром 30 октября двух украинских безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. Их обнаружили технические средства наблюдения.

Стоп-кадр видео, предоставленного штабом Балтфлота «Гейзер» стреляет «Малахитом»

«30 октября около 04:00 мск в акватории Черного по району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение», — пояснили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, на внешнем рейде над акваторией Севастополя силы Черноморского флота отражают атаку беспилотников противника. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Средства противовоздушной обороны 29 октября уничтожили 36 беспилотников ВСУ над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью полуострова Крым.