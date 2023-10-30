Севастополь, 30 октября, 2023, 04:37 — ИА Регнум. На внешнем рейде над акваторией Севастополя силы Черноморского флота, по предварительной информации, отражают атаку беспилотников противника. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Работой ПВО по отражению очередной атаки дронов Развожаев объяснил громкие звуки, которые могли слышать ночью 30 октября жители Севастополя.

Как сообщало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны 29 октября уничтожили 36 беспилотников ВСУ над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью полуострова Крым.

На запорожском направлении с помощью FPV-дронов бойцам подразделения 1430-го полка Вооружённых сил России удалось уничтожить бронегруппу украинских войск из четырёх западных единиц техники — два танка Leopard и две боевые машины пехоты Bradley.