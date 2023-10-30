Мелитополь, 30 октября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Во временно находящемся под контролем украинской армии городе Запорожье прогремел мощный взрыв. Об этом 30 октября сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучал мощный объёмный взрыв», — написал он.

Глава движения пообещал позднее уточнить подробности произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 октября пресс-служба администрации Одесской области сообщила об ударе по судоремонтному заводу на территории региона. При этом в Министерстве обороны России пока не сообщали о каких-либо ударах по объектам на территории Украины.

Ранее в этот же день украинские СМИ заявили о нескольких взрывах в Одессе. До этого в Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.

В ночь на 30 октября в Днепропетровске прогремела серия взрывов. На тот момент в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу. До этого в ночь на 30 октября в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги также произошло несколько взрывов.