Киев, 30 октября, 2023, 03:30 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 30 октября серия взрывов была слышна в Днепропетровске. Об этом написало издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Сообщается сразу о нескольких взрывах.

При этом в Днепропетровской области работают сирены воздушной тревоги.

Также об опасности с воздуха предупредили население Николаевской области и подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.

Ранее на Украине в Хмельницкой области после объявленной воздушной тревоги прогремело несколько взрывов.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель», предназначенную для противодействия беспилотникам, в районе населённого пункта Комсомольское Запорожской области.

Потери украинских войск на южнодонецком направлении составили 130 военных.

Вооружённые силы (ВС) России уничтожили свыше 13 тыс. танков ВСУ и других бронемашин с начала спецоперации.