Киев, 30 октября, 2023, 01:18 — ИА Регнум. На Украине в Хмельницкой области в ночь с 29 на 30 октябре после объявленной воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Об этом сообщили в областной военно-гражданской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Власти не стали раскрывать подробности инцидентов. Нет информации о точных местах взрывов. В администрации их объяснили работой системы ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростове-на-Дону есть разрушения после падения воздушной цели, сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО).

В Минобороны 29 октября сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили 36 дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью Крыма. Была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку беспилотниками самолётного типа по объектам на территории России.