Одесса, Украина, 30 октября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. На территории Одессы прогремело несколько взрывов. Об этом 30 октября сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Одессе прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

Позднее телеканал сообщил ещё об одном взрыве, прогремевшем в Одессе. По информации министерства цифровой трансформации Украины, до этого в Одесской и Николаевской областях объявили режим воздушной тревоги.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 октября украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что ночью в Днепропетровске произошла серия взрывов. На территории региона в тот момент объявляли воздушную тревогу.

Ранее в ночь с 29 на 30 октября в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. В военно-гражданской администрации региона не уточнили подробности инцидентов.