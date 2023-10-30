Одесса, Украина, 30 октября, 2023, 11:44 — ИА Регнум. По судоремонтному заводу в Одесской области нанесли удар. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах, которые прогремели рано утром 30 октября в Одессе.

До этого на территории Одесской и Николаевской областей объявили воздушную тревогу. В Минобороны России пока не сообщали о каких-либо ударах по объектам на украинской территории.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 октября в Днепропетровске прогремела серия взрывов. На территории региона в это время объявляли воздушную тревогу.

В ночь с 29 на 30 октября в Хмельницкой области на фоне объявленной воздушной тревоги также произошло несколько взрывов. В военно-гражданской администрации региона не уточнили подробности инцидентов.