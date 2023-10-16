Москва, 16 октября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. В Румынии, также, как и на Украине, язык народов, проживающих на этих территориях, пытаются подогнать под политическую конъюнктуру и создать условия для будущего объединения румынских и молдавских граждан. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, поскольку он, по его словам, якобы был изобретен Россией для жителей Бессарабии. Целью, по мнению Чолаку, было желание добиться того, чтобы молдаване больше не называли себя румынами.

Политолог Тарусин провёл параллели в изменении языковой идентичности на Украине и в Молдавии, где сама президент Майя Санду ещё в начале 2023 года подписала закон о признании государственным языком румынского вместо молдавского.

«В каждом случае язык подгоняют под политическую конъюнктуру. В Румынии говорят, что молдавского языка никогда не было, что его создали русские. А на Украине, наоборот, пытаются отказаться полностью от русского языка, что он с ними не связан. Все оправдываются. В первом случае пытаются создать условие, что Молдавия — часть Румынии. А во втором — что Украина — это якобы некое отдельное от России образование», — отметил Тарусин.

По его мнению, молдавские власти сегодня пытаются искусственно притязать румынский язык. Так, поскольку сама президент Молдавии, которая является румынкой, приняла решение о признании государственным языком румынского, то всё идёт к масштабному процессу объединения государств.

«Пытаются создать такой мостик, что вот если язык общий — румынский у жителей Румынии и Молдавии, то и нация должна быть одна. Достаточно простая и предсказуемая комбинация, но многие на это ведутся», — обратил внимание политолог.

Он отметил, что и в Молдавии, и на Украине гражданская нация строится сверху. При этом есть два пути строительства гражданской нации — примордиальное или конструктивистское, то есть нация либо возникает сама в результате длительной истории, общего хозяйства и культуры, либо строится «сверху» искусственно.

«Этим нациям, которые отделены от России, теперь пытаются насадить свои взгляды и элементы. Ведь язык — это основное средство самоидентификации нации. Как это получится? Пока неуспешно. Русские точно также создали суржик — это язык, которым пользуется сейчас Украина. Поэтому надо бы спасибо сказать, но…», — отметил Тарусин.

18 августа премьер-министр Румынии Марчел Чолаку рассказал, что Румыния обратилась к Украине с просьбой признать, что молдавского языка не существует. Он добавил, что Молдавия недавно приняла нормативный акт, согласно которому она признаёт официальным языком в республике румынский.

После визита в Румынию в октябре глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности выполнить просьбу румынских властей и признать, что молдавского языка не существует. В обмен на это киевский режим планирует получить от Румынии системы ПВО.

Как передавало ИА Регнум, лидер оппозиции в Молдавии Илан Шор заявил, что решение властей изменить официальное название языка с молдавского на румынский ведёт к расколу общества и социальному взрыву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если следовать исторической логике, то румынский язык следует назвать молдавским, а не наоборот. Она объяснила, что в исторической лингвистике давно установился консенсус относительно молдавского и румынского языков. Молдавский — древний язык молдаван, упоминается ещё до XVI века. А вот румынского тогда не было, он оформился только в самом конце XVIII века.