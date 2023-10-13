Бишкек, 13 октября, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Молдавия утрачивает свою идентичность, но это выбор властей страны, и им никто не может помешать, кроме народа. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

«Такая страна, как Молдова, практически утрачивает свою идентичность. Элиты этой страны вообще считают, что они не молдаване. Они называют себя румынами», — сказал Путин.

Он добавил, что полная утрата идентичности страны — это выбор сегодняшнего руководства Молдавии. По его словам, этому никто не может помешать, кроме самого народа Молдавии.

Как сообщало ИА Регнум, в марте парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Законопроект предполагает изменение в официальных документах словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык».

Лидер оппозиции в Молдавии Илан Шор заявил, что решение властей изменить официальное название языка с молдавского на румынский ведёт к расколу общества и социальному взрыву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что если следовать исторической логике, то румынский язык следует назвать молдавским, а не наоборот. Она объяснила, что в исторической лингвистике давно установился консенсус относительно молдавского и румынского языков. Молдавский — древний язык молдаван, упоминается ещё в произведениях XVII века. Есть и более древние упоминания молдавского языка, вплоть до XVI века. А вот румынского тогда не было, он оформился только в самом конце XVIII века. Был старорумынский, который правильнее называть, как считает большинство исследователей, валашским.