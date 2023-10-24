Москва, 24 октября, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Решение молдавских властей заблокировать доступ к русскоязычным порталам является откровенно враждебным шагом по отношению к России, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«24 октября Служба информации и безопасности Молдавии приняла решение о блокировке доступа в республике к 22 русскоязычным новостным порталам, которые якобы «используются в информационной войне против Республики Молдова». Под запрет попали сайты крупнейших российских новостных каналов. <…> Данный откровенно враждебный по отношению к России шаг стал очередным проявлением бездумного антироссийского курса официального Кишинёва», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Захарова добавила, что в среднесрочной перспективе политика Молдавии попытается вытеснить русскоязычный контент и СМИ из информационного пространства страны. Наиболее масштабной целью Кишинёва является искоренение любых проявлений инакомыслия и несогласия с политикой властей, отметила дипломат.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, массовая блокировка доступа к русскоязычным новостным порталам является грубым нарушением Кишинёвом свободы слова и прав граждан на доступ к информации на русском языке, которым владеет большинство молдаван. Для официального Кишинёва на первом месте стоят конъюнктурные соображения и русофобские установки западных кураторов, а не интересы молдавского народа. Захарова не сомневается, что граждане соответствующе оценят подобную расстановку приоритетов.

Как сообщало ИА Регнум, в июле молдавские власти приняли решение выслать из республики 45 представителей российской дипмиссии. В Кремле отметили, что этот шаг стал продолжением недружественной политики, которую в последнее время проводит Кишинёв.

В Молдавии всячески поощряется русофобия. Антироссийские выпады не останутся без ответа, предусмотренного дипломатическими правилами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.