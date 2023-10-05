Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Российские военные в зоне проведения спецоперации чувствуют себя уверенно и продвигаются на различных участках линии соприкосновения. Об этом 5 октября заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Сейчас мы видим, что происходит на линии соприкосновения — там российские войска уверенно себя чувствуют по многим направлениям, двигаются», — сказал он.

Президент добавил, что накануне российские военные продвинулись и улучшили позиции на 12 участках линии соприкосновения.

«Мы просто не обращаем на это такого фундаментального внимания, но это имеет значение», — подчеркнул Путин.

Ранее президент сообщил, что общие потери ВСУ с начала широко анонсированного «контрнаступа» составили 90 тысяч человек. ВСУ также лишись 557 танков и почти 1900 единиц прочей бронетехники различных классов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 4 сентября, заявил, что так называемый «контрнаступ» ВСУ представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал.

А 17 июня на ПМЭФ президент России, комментируя поставки натовского вооружения Украине, заявил, что американские истребители в случае получения их Украинойбудут гореть так же, как уже горят немецкие танки Leopard.