Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил пост в соцсети X (ранее Twitter) о том, что перед эскалацией палестино-израильского конфликта службы безопасности не предупредили его о возможном нападении палестинского движения ХАМАС.

«Поскольку возмущение по поводу его комментариев с обвинением в адрес служб безопасности и разведки в разрушительном нападении 7 октября возросло, премьер-министр Биньямин Нетаньяху удалил это заявление», — объяснило издание Times of Israel.

Ранее лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что Нетаньяху «пересёк красную черту», обвиняя армию и службы безопасности страны в неудачах после начала эскалации конфликта.

Издание The New York Times написало 29 октября, что израильские власти решили отложить крупномасштабную операцию в секторе Газа и заменить её несколькими локальными, согласованными с Соединёнными Штатами.

Тем временем на брифинге 29 октября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военные продолжают расширять наземные операции в Газе. А за день до этого Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны против ХАМАС, и силы ЦАХАЛ вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского движения и освободить заложников.

Президент РФ Владимир Путин 25 октября на встрече с представителями религиозных конфессий России подчеркнул, что происходящее на Ближнем Востоке является гуманитарной катастрофой. По словам президента, борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети и целые семьи.