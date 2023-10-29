Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Власти Израиля решили отложить крупномасштабную операцию в секторе Газа и заменить её несколькими локальными, согласованными с Соединёнными Штатами. Об этом 29 октября сообщило издание The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что решение связано с предложениями министра обороны США Ллойда Остина. Изначальные намерения израильской армии встревожили официальных лиц США, выразивших по этому поводу обеспокоенность, говорится в статье.

В Пентагоне отметили, что Израиль, судя по всему, планирует выявить во время поэтапной операции в секторе Газа боевиков движения ХАМАС и привлечь для их ликвидации основные ударные силы. Отставной генерал Фредерик Ходжес выразил мнение, что подобная тактика, вероятно, используется Израилем как способ ограничения собственных потерь.

Как передавало ИА Регнум, на брифинге 29 октября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военные продолжают расширять наземные операции в Газе. За день до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны против ХАМАС, и силы ЦАХАЛ вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского движения и освободить заложников. В свою очередь, президент России Владимир Путин 25 октября назвал происходящее на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой. По его словам, контртеррористическая борьба не может вестись по принципу коллективной ответственности, когда мирные жители гибнут целыми семьями.