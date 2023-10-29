Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Израильские военные за сутки нанесли 450 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«За сутки истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 450 военным объектам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа, включая оперативные командные пункты, наблюдательные пункты и установки для запуска противотанковых ракет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ЦАХАЛ продолжают расширять зону наземных операций.

Как также сообщили в израильской армии, сводные боевые группы ЦАХАЛ наносили удары в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября объявил о начале второго этапа войны против ХАМАС. Израильские войска вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского радикального движения и освободить всех заложников, сообщил он.

Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что наземная операция в секторе Газа продиктована стоящими перед Израилем задачами, альтернативы ей не было.

Армия Израиля в ночь на 28 октября нанесла удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, сообщила пресс-служба военного ведомства Израиля.