Стамбул, Турция, 29 октября, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предостерёг западные страны от развязывания войны «креста с полумесяцем». Об этом он заявил 28 октября на масштабном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте: этот народ не умер, он крепко стоит на ногах. Мы преисполнены той же решимости, что и в Ливии, в Карабахе, знайте — мы таковы и на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.

Эрдоган также возложил на Запад ответственность за «резню» в Газе, поскольку мобилизованы все силы, включая СМИ, для легитимации военных преступлений Израиля. Президент Турции назвал премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху истинным террористом.

В своём выступлении Эрдоган напомнил итоги голосования по резолюции ООН, отметив, что позицию Израиля поддержали только 13 стран, 120 государств призвали Тель-Авив к немедленному перемирию с палестинцами.

Израиль обречён на одиночество в мире. Приняв резолюцию, ООН сделала хороший шаг, отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, израильская армия ведёт себя как террористическая группировка.

Как сообщало ИА Регнум, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил Эрдогану взять под защиту и перевезти в свою страну сторонников палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом зашла речь после того, как официальная Анкара встала на сторону сектора Газа.

Обозреватель турецкой газеты Sabah Махмут Овюр указал на способность России остановить развязывание Западом третьей мировой войны, если она объединится с несколькими лояльными странами.

Все имеющие совесть в мире страны встали на защиту палестинцев, требуя от Израиля прекращения геноцида и зверств. При этом США, Британия, Германия, Франция открыто выступают на стороне Израиля, поддерживая «современный фашизм», сказал он. Объединение Китая, России, Бразилии и Турции при поддержке арабских и исламских стран должно остановить зверства в Газе, не вводя в действие западное оружие, заключил журналист.