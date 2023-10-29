Анкара, 29 октября, 2023, 03:35 — ИА Регнум. Россия может остановить развязывание Западом третьей мировой войны, если объединится с несколькими лояльными странами. Так считает обозреватель Sabah Махмут Овюр.

Gaetano Virgallito Израиль

«Все, у кого есть совесть, во всём мире встали и хотят, чтобы Израиль прекратил свои зверства и геноцид в Газе», — написал Овюр.

При этом, обозреватель заявил, что «демократические» страны, такие как США, Британия, Германия, Франция открыто поддерживают «современный фашизм».

«Все они выстроились в тыл Израилю в погоне за новой войной», — предположил автор.

На этот счёт, Махмут Овюр дал свой «рецепт»: Китай, Россия, Бразилия и Турция должны объединиться и при поддержке арабских и исламских стран остановить зверства в Газе, не вводя в действие «оружие», которое хочет применить Запад.

«Это совсем не сложно», — заключил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, показательным считает голосование по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию на Ближнем Востоке, когда большинство стран не поддержали позицию США, сенатор Алексей Пушков. Он процитировал британскую газету, которая обратила внимание на изолированность США после голосования против резолюции ООН о перемирии в Газе.

В резолюции ГА ООН призвала стороны к немедленному прекращению огня и потребовала соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиты мирного населения и гражданских объектов.

Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту.

Жертвами ужасающего сионистского акта геноцида оказались несколько тысяч ни в чем не повинных людей, детей. По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм ничуть не уступает гитлеровскому. Своё мнение о палестино-израильском конфликте высказал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.