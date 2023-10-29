ДНР, 29 октября, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Украинская армия на донецком направлении 28 октября потеряла более 150 человек личного состава, боевую технику, гаубицу и миномёт. Об успехах группировки российских войск «Юг» рассказали в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что бойцами были отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Были разбиты живая сила и техника в районах сёл Красное, Курдюмовка, Клещеевка.

«ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, 105-мм гаубицу М119, боевую машину РСЗО HIMARS, а также миномет 120-го калибра в районе Верхнекаменского», — добавил офицер.

Кроме того, по словам Вадима Астафьева, группировка «Юг» уничтожила 14 беспилотников ВСУ в районах Веселого и Спорного, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, ежедневные потери в рядах ВСУ необходимо восполнять ужесточением мобилизационных мер на Украине, заявил командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Владислав Шевчук.

Россия ведёт контрнаступление на Украине и уничтожает в мини-котлах последние резервы ВСУ, Киев вынужден перебрасывать войска с одного участка фронта на другой. Украинцы теряют инициативу и несут огромные потери, их последние резервы уже на исходе, отметил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков киевской армии.