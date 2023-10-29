Москва, 29 октября, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Российские войска ликвидировали почти 15 расчётов украинской артиллерии на краснолиманском направлении в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 расчётов полевой артиллерии, уничтожен танк противника», — уточнил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

ВС России, по его словам, атаковали штурмовые группы 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины в районе Торского участка Серебрянского лесничества.

Кроме того, поражены районы скопления техники и живой силы противника, добавил Савчук.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли за неделю боевых действий на краснолиманском участке фронта более тысячи военных, 20 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и три орудия. Подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили 45 атак штурмовых отрядов ВСУ.

Ежедневные потери в рядах ВСУ необходимо восполнять ужесточением мобилизационных мер на Украине, считает командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Владислав Шевчук. Он не видит ничего плохого, когда украинские военкомы ловят призывников прямо на улице. Люди должны выполнять свои установленные конституцией обязанности, заключил офицер.