Караганда, Казахстан, 28 октября, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Предварительными причинами аварии, которая произошла на шахте имени Костенко компании «Арселормиттал Темиртау» в Караганде, стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси, сообщил на брифинге 28 октября глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев.

Павел Лисицын/РИА Новости

Он отметил, что предварительная версия говорит о том, что на лаве шахты произошло возгорание.

Как пояснил, в свою очередь, первый заместитель директора карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Геннадий Силинский, на шахте произошёл взрыв метано-воздушной смеси, к большому количеству жертв привело воздействие ударной волны продуктов взрыва. По его словам, сила взрыва была такая, что вышла из строя система телекоммуникации на западном и восточном блоках.

«Под ударную волну попал не только аварийный участок, но и лава К2, которая на восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составила более 2 км», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, в шахте вспыхнул пожар, когда там находились 252 горняка. По уточнённым данным, 208 человек были выведены на поверхность, 18 горнякам потребовалась помощь медиков. По последним данным, погибшими обнаружены 32 человека, поиски ещё 14 продолжаются.

Токаев объявил 29 октября Днём общенационального траура по погибшим горнякам. Кроме того, он сменил руководство «АрселорМиттал Темиртау» после трагедии.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте.