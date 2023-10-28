МЧС Казахстана подтвердило гибель 32 человек в результате аварии на шахте
МЧС: число погибших в результате аварии на шахте Казахстана увеличилось до 32
Астана, 28 октября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Число погибших шахтёров в результате аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 32. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана в своём Telegram-канале.
«По состоянию на 16:00 в шахте имени Костенко обнаружены тела 32 человек, поиски 14 горняков продолжаются», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, пожар на шахте произошёл, предположительно, из-за взрыва газометана в лаве. В момент аварии под землёй находились 252 человека.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией, владеющей шахтой. Он прибыл на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер.
Также он объявил 29 октября Днём общенационального траура в связи с гибелью горняков на шахте имени Костенко в Караганде.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Казахстана Касым-Жомарт Токаеву в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области