Астана, 28 октября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Число погибших шахтёров в результате аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 32. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана в своём Telegram-канале.

Serguei Fomine/Global Look Press

«По состоянию на 16:00 в шахте имени Костенко обнаружены тела 32 человек, поиски 14 горняков продолжаются», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, пожар на шахте произошёл, предположительно, из-за взрыва газометана в лаве. В момент аварии под землёй находились 252 человека.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией, владеющей шахтой. Он прибыл на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер.

Также он объявил 29 октября Днём общенационального траура в связи с гибелью горняков на шахте имени Костенко в Караганде.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Казахстана Касым-Жомарт Токаеву в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области