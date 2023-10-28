Рамалла , 28 октября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что палестинский лидер Махмуд Аббас призвал остановить боевые действия хотя бы на время, он не исключает и переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

«Могу сказать, что Махмуд Аббас подтвердил, что надо хотя бы временно остановить войну, открывать дороги для гуманитарной помощи. И потом можно, если всё остановить хорошо, пойти на переговоры», — приводит агентство слова посла.

Как передавало ИА Регнум, в заявлении МИД РФ говорится о том, что Россия, поддерживающая контакты со всеми заинтересованными сторонами, вносит свой вклад в достижение мирных развязок конфликта, задействовав в том числе посреднические функции.

Отмечается, что Россия предостерегает от авантюрных решений тех, кто испытывает искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке.

В МИД РФ заявили, что Израиль приступил 28 октября к проведению наземной военной операции в секторе Газа, из-за чего палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия сохраняет контакты с Израилем в полной мере и посылает сигналы о необходимости поиска мирного решения конфликта. Он добавил, что, если Газу уничтожат, это создаст катастрофу ещё на долгие десятилетия, если не на столетия, поэтому нужно останавливать данный конфликт, необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению жителей, которые оказались в блокаде.

В ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа 27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании.

Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту.