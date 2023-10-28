Москва, 28 октября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Россия вносит свой вклад в достижение мирного разрешения палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 28 октября.

MOHAMMED SABER/EPA/TASS

«Россия, поддерживающая контакты со всеми заинтересованными сторонами, вносит свой вклад в достижение мирных развязок конфликта, задействовав в том числе посреднические функции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Россия предостерегает от авантюрных решений тех, кто испытывает искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД РФ заявили, что Израиль приступил 28 октября к проведению наземной военной операции в секторе Газа, из-за чего палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сохраняет контакты с Израилем в полной мере и посылает сигналы о необходимости поиска мирного решения конфликта. Он отметил, что, если Газу уничтожат, это создаст катастрофу ещё на долгие десятилетия, если не на столетия, поэтому нужно останавливать данный конфликт, необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению жителей, которые оказались в блокаде.

В ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа 27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании.

Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту.