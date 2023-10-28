Москва, 28 октября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Израиль приступил 28 октября к проведению наземной военной операции в секторе Газа, что означает выход палестино-израильского противостояния на новый этап эскалации. Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД России.

Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

В ведомстве напомнили, что не раз предупреждали об опасных последствиях такого шага, а также предостерегли внешних игроков от авантюрных решений, способных привести к большой войне.

«Предостерегаем от авантюрных решений тех внешних игроков, которые испытывают искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке и обернуть вспять позитивную эволюцию этого стратегически важного региона, характеризующуюся поэтапным оздоровлением межгосударственных отношений», — подчеркнули в МИД.

Отмечено также, что Россия призывает к консолидации коллективных шагов, направленных на перезапуск полноценного переговорного процесса между израильтянами и палестинцами с целью реализации одобренной в ООН формулы «двух государств». Сегодня для мирового сообщества приоритетной задачей является перевод ситуации в политико-дипломатическое русло.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский посол в Израиле Александр Бен Цви подтвердил, что ЦАХАЛ проводит в секторе Газа операцию «с воздуха, моря и суши». Военные при этом заявляют, что операция ещё не широкомасштабная.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планы Израиля по уничтожению палестинского движения ХАМАС невозможно осуществить без уничтожения сектора Газа и большинства проживающего там мирного населения. А это означает катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия, поэтому нужно остановить этот конфликт, объявить гуманитарные программы по спасению жителей, оказавшихся в блокаде. Лавров добавил, что Россия сохраняет контакты с Израилем в полной мере и посылает сигналы о необходимости поиска мирного решения конфликта.