Вашингтон, 28 октября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. В случае начала Израилем полномасштабной наземной операции в секторе Газа армия Турции может вступить в конфликт на стороне ХАМАС, заявил 28 октября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

«(Президент Турции Реджеп Тайип. — Прим. ред.) Эрдоган подготовил почву для возможного военного вмешательства Турции в израильский региональный конфликт. Он предупреждает израильтян и нас (США. — Прим. ред.), что будет полномасштабная война», — написал Макгрегор на своей странице в Х (Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, ранее Эрдоган призвал власти Израиля выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа. Непрекращающиеся бомбардировки Газы, жертвами которых становятся мирные жители, усугубляют гуманитарный кризис в регионе, отметил президент Турции. Также он пригласил сограждан на митинг солидарности с Палестиной, который пройдёт в аэропорту Стамбула.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник сообщило, что около 5 тысяч американских военнослужащих были задействованы в наземной операции Израиля в Газе, проведённой в ночь на 27 октября.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора (в том числе прекратив поставки воды и электроэнергии) и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе. Вечером 27 октября сектор был атакован одновременно с суши, моря и воздуха, сообщали представители ХАМАС.

Президент России Владимир Путин ранее назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Президент отметил, что Россия на своём опыте знает, что такое терроризм, и вместе с тем подчеркнул, что наземная операция в Газе может привести к огромным жертвам. Также он заявил об опасности расширения конфликта.

Наземная операция Армии обороны Израиля в Газе, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля не принимают окончательного решения, заявил в беседе с ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под вопросом прежде всего потому, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, отмечал эксперт.