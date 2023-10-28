Москва, 28 октября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Заявленные Израилем планы по уничтожению палестинского движения ХАМАС невозможно осуществить без уничтожения сектора Газа и большинства мирного населения там. Об этом 28 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству «БелТа».

Mahmoud Issa/Global Look Press

По его словам, было совершено террористическое нападение на Израиль, после чего тот ответил, не вполне руководствуясь нормами международного права, и объявил, что будет уничтожать ХАМАС.

«А уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большинством мирного населения, невозможно», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Лавров заявил, что Россия сохраняет контакты с Израилем в полной мере и посылает сигналы о необходимости поиска мирного решения конфликта. Он отметил, что, если Газу уничтожат, это создаст катастрофу ещё на долгие десятилетия, если не на столетия, поэтому нужно останавливать данный конфликт, необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению жителей, которые оказались в блокаде.

В ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа 27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании.

Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Также движение призвало ГА ООН и соответствующие структуры принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции, позволяющей обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и чрезвычайной помощи в сектор Газа.