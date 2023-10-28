Рамалла , 28 октября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Число палестинцев, погибших в результате атак Израиля в секторе Газа с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке, превысило 7,3 тысяч, были ранены порядка 19 тысяч человек. Об этом заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

Mohammed Talaten/dpa/globallookpress

Она отметила, что гуманитарная ситуация в секторе Газа не поддаётся описанию.

«С начала израильской агрессии 7 октября погибли более 7,3 тыс. граждан, из которых около 70% — это дети, женщины и пожилые люди. Число раненых составило приблизительно 19 тыс., под завалами остаются тысячи человек», — привела слова Кайле пресс-служба Минздрава Палестины на своей странице в социальные сети.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль 28 октября пропустит на юг сектора Газа грузовики с медикаментами, питьевой водой и провиантом. По его словам, на юг Газы будут допущены 10 грузовиков с водой, продуктами и топливом, сейчас идёт проверка автотранспортных средств.

Генассамблея ООН 27 октября в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите Палестины большинством голосов приняла резолюцию по Ближнему Востоку, представленную Иорданией при поддержке других государств, включая Россию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если сектор Газа уничтожат и выгонят из него жителей, это создаст катастрофу на «десятилетия, если не столетия». По его словам, необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в блокаде, поскольку ни воды, ни электричества, ни продовольствия, ни тепла, ничего этого нет.

На встрече с лидерами религиозных конфессий России 25 октября президент России Владимир Путин заявил, что некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке. Глава государства назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.