Москва, 28 октября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Израиль проводит в секторе Газа операцию «с воздуха, моря и суши», она ещё не широкомасштабная. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

«Наши военные это называют узкомасштабной военной операцией. Так что я буду повторять их слова. Военная операция — да, с воздуха, с моря, суши проводится. Но, опять же, по заявлениям наших военных, это ещё не широкомасштабная операция», — приводит ТАСС слова дипломата.

Как передавало ИА Регнум, Армия Израиля ночью нанесла удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа.

27 октября в ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия призвала Израиль искать способ мирного решения конфликта. Россия сохраняет контакты с Израилем в полной мере, посылает сигналы о необходимости поиска мирного решения конфликта, уточнил дипломат. Он отметил, что, если Газу уничтожат, это создаст катастрофу ещё на долгие десятилетия, если не на столетия, поэтому нужно останавливать данный конфликт, необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению жителей, которые оказались в блокаде.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль незамедлительно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Он отметил, что непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, усилившиеся прошлой ночью, снова нацелились на женщин, детей и ни в чём не повинных мирных жителей, тем самым углубляя гуманитарный кризис.