Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Израиль 28 октября пропустит на юг сектора Газа грузовики с медикаментами, питьевой водой и провиантом. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге.

Ahmed Gomaa/Global Look Press

«Израиль разрешит грузовикам с едой, водой и лекарствами прибыть в сектор Газа в субботу», — заявил он, добавив, что Израиль увеличивает гуманитарную помощь гражданскому населению Газы, которое переместилось на юг сектора.

По его словам, на юг Газы будут допущены 10 грузовиков с водой, продуктами и топливом, сейчас идёт проверка автотранспортных средств.

Как передавало ИА Регнум, Генассамблея ООН 27 октября в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите Палестины большинством голосов приняла резолюцию по Ближнему Востоку, представленную Иорданией при поддержке других государств, включая Россию.

Резолюция включает 14 пунктов: призыв к немедленному гуманитарному перемирию, соблюдение всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленное обеспечение сектора Газа предметами первой необходимости, освобождение всех гражданских лиц, призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава и другие.

Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту.

Глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн назвала «позорной» резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к перемирию в Газе.