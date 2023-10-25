Москва, 25 октября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Российские войска сбили в зоне специальной военной операции две американские ракеты ATACMS, стоящие на вооружении ВСУ, сообщили 25 октября в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты АТАСМS производства США, зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей, а также две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

О сбитии ATACMS в ведомстве сообщили впервые. Первая партия этих ракет была доставлена на Украину осенью 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, по данным иранского издания Farda News, США планировали напугать Россию, скрывая поставку Украине ракет большой дальности ATACMS, но эта попытка провалилась. В издании отметили, что в Москве заранее знали о дальности полёта и других характеристиках ракет, а также о планах Вашингтона передать их Киеву.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщал, что ATACMS применили в ночь на 17 октября по Бердянску Запорожской области. Российские средства ПВО отразили атаку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре 2023 года подчеркнул, что возможности ВСУ после получения ATACMS существенно не изменятся, поскольку нет таких видов вооружений, которые могут существенно повлиять на ход спецоперации.

Главная, если не единственная, опасность поставленных Украине ракет ATACMS заключается в том, что они оснащены кассетными суббоеприпасами, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

25 октября в Министерстве обороны также сообщили, что в минувшие сутки потери ВСУ на купянском направлении составили более 145 военнослужащих, на донецком направлении — более 500 военных. Российские войска в минувшие сутки нанесли огневое поражение скоплениям живой силы трёх бригад ВСУ на территории ДНР. Силами ПВО были сбиты четыре самолёта противника, в том числе два МиГ-29 и штурмовик Су-25. Кроме того, на территории ДНР был поражён командно-наблюдательный пункт 15-го полка нацгвардии ВСУ.